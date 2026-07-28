Fed öncesi metallerde değer kaybı: Bakır ve alüminyum fiyatları talep endişesiyle geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikası endişeleriyle küresel emtia piyasasında bakır ve alüminyum fiyatlarında satış baskısı görülüyor. Londra ve Asya borsalarında işlemler aşağı yönlü devam ederken, depo hacimlerinde yaşanan tarihi erime, fiyat düşüşlerine rağmen sanayi metallerinde derin bir belirsizlik yaratıyor.

Uluslararası borsalarda fiyatlar aşağı yönlü

Geleceğe yönelik faiz beklentileri, fabrikaların üretim ham maddesi olarak kullandığı maden fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Londra Metal Borsası verilerine göre bakırın ton fiyatı %0,4 oranında değer kaybederek 13.678 dolar seviyesine kadar çekildi. Asya pazarında da benzer bir grafik çizilirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’ndaki işlemlerde bakır fiyatı %0,13 kayıpla 104.810 yuan seviyesinden işlem gördü.

Alüminyum pazarında tarihi stok düşüşü

Piyasalardaki bu dalgalanma sadece bakırla sınırlı kalmayıp hafif metallere de doğrudan yansıyor. Londra’daki işlemlerde alüminyum fiyatı da %0,44 seviyesinde bir gerileme kaydederek günü satıcılı geçirdi. Şanghay pazarında ise %0,19 oranında sınırlı bir yükseliş yaşansa da küresel ölçekteki düşüş trendi engellenemedi. Fiyat hareketlerinin ötesinde asıl dikkat çeken nokta, Londra borsasındaki alüminyum stoklarının 1998 yılından bu yana en düşük seviyesine kadar gerilemesi oldu. Depolardaki bu tarihi azalma, önümüzdeki süreçte arz sıkıntısı yaşanabileceğine dair endişeleri artırıyor.