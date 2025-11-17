Fed'in faiz indirimine dair şüpheler bakır fiyatlarını düşürdü

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz indirimine gideceğine dair şüphelerin artmasıyla düşüş yaşadı. Güçlü ABD doları ve zayıf Çin talebi de metal fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 0,78 düşüşle 86.560 yuan seviyesine gerilerken, Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır yüzde 0,16 gerileyerek 10.835 ABD dolarından işlem gördü.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları aralık ayında faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, güçlü seyreden ABD doları, dolar bazlı emtiaları diğer para birimi yatırımcıları için daha pahalı hale getirerek satış baskısını artırdı. Çin'den gelen zayıf talep ve hayal kırıklığı yaratan ekonomik veriler de piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.

Diğer SHFE baz metallerinden alüminyum ve kurşun yüzde 1,05, çinko yüzde 0,44, nikel yüzde 0,88 ve kalay yüzde 1,38 oranında değer kaybetti. Geçen hafta bakır dışındaki tüm baz metallerde SHFE envanterlerinin yükselmesi, zayıf talebin bir göstergesi olarak yorumlandı. LME metallerinde ise kurşun yüzde 0,31, nikel yüzde 0,41, kalay yüzde 0,31 düştü; alüminyum ve çinko ise yatay bir seyir izledi.