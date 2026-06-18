Fed’in 'şahin' duruşu emtia grubunu baskılıyor: Değerli metaller ve enerji kontratlarında satış dalgası

Yeni yönetimin direksiyona geçmesiyle birlikte hızlanan makroekonomik eksen kayması, yatırım fonlarının ham madde portföylerini hızla boşaltarak nakit varlıklara yönelmesine yol açtı. İletişim stratejisinde yapılan sert sadeleşme ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağına dair kararlılık, emtia piyasalarındaki spekülatif köpüğün anında dağılmasını tetikledi. Dolar endeksinin ve Amerikan devlet tahvili getirilerinin eş zamanlı olarak yukarı fırlaması, ham madde grubundaki dikey yönlü kâr realizasyonlarının ana dinamoları olarak kayıtlara geçti.

Değerli metaller cephesi yüksek faiz sınırına çarpıyor

Erken gevşeme döngüsüne dair iyimser beklentilerin ileri bir tarihe ötelenmesi ve kurul üyelerinin yarısının bu yıl bitmeden ek bir sıkılaşma adımı talep etmesi, faiz getirisi sunmayan kıymetli madenler üzerinde net bir likidite baskısı oluşturdu. Karar öncesinde 4.400 dolar sınırının üzerinde tutunmaya çalışan ons altın, Warsh'ın ilk zirvesindeki mesajlarının ardından 80 dolardan fazla dikey bir düşüş sergileyerek %2 kayıpla 4.318 dolar seviyesine kadar geriledi. Finansal kısıtlamaların küresel sanayi üretimine olumsuz yansıyacağı korkusu ise gümüş kontratlarını çok daha derinden yaraladı ve ons gümüş fiyatı %2,85 oranında bir kayıpla 69,26 dolar tabanına kadar çekildi.

Enerji koridoru cephesi talep kaygılarıyla gevşiyor

Yüksek borçlanma maliyetlerinin küresel ölçekte ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağı ve buna bağlı olarak ham petrol tüketimini azaltacağı yönündeki kaygılar, enerji vadeli kontratlarında satıcılı bir seyri bizzat tescilledi. Uluslararası piyasalarda gösterge niteliğinde olan Brent petrolün varil fiyatı, Fed şokunun ardından %2,06 oranında hissedilir bir düşüş kaydederek günü 77,91 dolar düzeyinde tamamladı. Fiyatlardaki bu gevşemede, sanayi çarklarının yavaşlama riski kadar, ham petrol arzına yönelik uluslararası arenadaki bazı geçici uzlaşı adımlarının da arz endişelerini hafifletmesi ek bir faktör olarak kayıtlara geçti.

Dolar endeksi cephesi sanayi ham maddelerini baskılıyor

Amerikan dolarının majör para birimleri karşısındaki gücünü simgeleyen DXY endeksinin ve Amerikan 10 yıllık devlet tahvili faizlerinin hızla yukarı fırlaması, küresel çapta dolar cinsinden fiyatlanan tüm ham maddeleri ters orantılı olarak vurdu. Yatırımcıların faiz vermeyen emtia varlıklarından çıkıp anında getiri sunan dolar nakdine kayması nedeniyle, bakır ve nikel gibi endüstriyel metallerin yanı sıra tarımsal emtialarda da belirgin bir durgunluk dalgası baş gösterdi. Finansal piyasalardaki bu son yön değişimi, Fed tarafından başlatılan yeni dönemin küresel ham madde talebini bir süre daha baskı altında tutacağını net bir biçimde ortaya koyuyor.