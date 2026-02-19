Fed’in ‘temkin’ mesajı bakır fiyatlarını baskıladı

Bakır, ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına ait tutanakların daha fazla faiz indirimi ihtimalini zayıflatmasının ve talep görünümünü olumsuz etkilemesinin ardından geriledi.

Metal, bir önceki seansta yüzde 2’den fazla yükseldikten sonra perşembe günü Londra’da yüzde 0,6’ya kadar düştü. Çarşamba günü yayımlanan Fed’in ocak ayı toplantı tutanakları, politika yapıcıların faiz indirimleri konusunda beklenenden daha temkinli olduğunu ve bazılarının faiz artışının gerekebileceğini öne sürdüğünü gösterdi. Bu durum, bu yıl parasal gevşeme beklentilerinin bir miktar geri çekilmesine yol açtı.

Bakır, iki ay süren ve spekülatif alımların dalga etkisiyle ocak ayı sonunda rekor seviyeye taşıdığı yükselişin ardından konsolidasyon sürecine girdi. Fed’in son toplantısından bu yana yayımlanan ekonomik veriler, büyümenin hızlandığına, enflasyonun yavaşladığına ve iş gücü piyasasının istikrar kazandığına işaret etti.