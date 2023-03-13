Fitch, petrol fiyatı tahminlerini güncelledi

Amerika ve Londra merkezli, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, petrol fiyatlarına dair beklentilerinde güncellemeye gitti.

2023 yılı için petrol fiyatlarını, varil başı 85 dolar olarak belirten Fitch, bu yıl için beklentilerinde bir revizyon yapmazken, 2024 yılı için beklentisini varil başı 65 dolardan 75 dolara çıkardı.

2025 yılına dair ise banka, varil başı petrol fiyatı tahmini 53 dolardan 65 dolara revize etti. Uzun vadeli petrol fiyatı tahmini ise hala 53 dolar seviyesinde bulunuyor.