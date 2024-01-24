Fitch'ten 2024 petrol fiyatı tahmini

Fitch Rating, Kızıldeniz krizin yol açtığı nakliye aksaklıkları da dahil olmak üzere artan jeopolitik risklerin petrol fiyat primini koruyacağını öngördü. Bununla birlikte Fitch, 80 dolar olan Brent petrol fiyat varsayımında, fiili petrol üretiminde önemli aksamalar olmadığı veya bölgedeki daha hayati petrol taşıma yollarına yönelik saldırılar daha da artmadığı ve önemli OPEC+ yedek kapasitesi olduğu sürece, 2024 yılı için güçlü bir artış beklemediklerini vurguladı.

Fitch, "BP, Shell, QatarEnergy ve birçok nakliyeci Süveyş Kanalı'ndan geçişi durdurdu ve bazı nakliyeciler rotalarını Afrika'ya çevirdi. Tedarik zincirlerinin yaklaşık iki hafta daha uzun süren alternatif rotaya uyum sağlaması gerektiğinden, bu durum petrol ve gaz piyasalarını geçici de olsa marjinal olarak sıkılaştırabilir, ancak fiyatlar üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ocak 2024 itibariyle günlük 5 milyon varilden (MMbpd) fazla OPEC+ yedek kapasitesi ve dengeli küresel petrol arz ve talebi ile küresel petrol piyasasının 2024 yılında iyi bir şekilde tedarik edilmeye devam etmesini beklediklerini anlatan Fitch, "Bu, potansiyel olarak uzun süreli veya artan kesintilerden kaynaklanan herhangi bir etkiyi hafifletecektir. IEA, dünya ekonomisindeki büyüme ve Çin'in petrol tüketimindeki yavaşlama nedeniyle küresel petrol talebindeki artışın 2024 yılında 1,2 milyon varile gerileyeceğini tahmin ediyor. OPEC dışı üreticiler tarafından desteklenen sağlıklı arz büyümesinin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

TTF gaz fiyatı varsayımını 2024 yılı için 12 USD/mcf olarak sürdüren Fitch Ratings, "Kızıldeniz'deki gerilimler arzı etkilemeye devam etse bile, kısa vadede Katar LNG'sinin Afrika çevresinde yeniden yönlendirilmesini ya da ABD LNG akışlarının Avrupa'ya ve Katar LNG'sinin Asya'ya yönlendirilmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.