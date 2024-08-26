Fiyatlardaki artış kahvenin tadını bozacak!

Küresel kahve fiyatları, olumsuz hava koşullarının mahsulleri olumsuz etkilemesi nedeniyle rekor seviyelere çıktı. Bu durum, tüketiciler için maliyetleri artırırken üreticilerı daha düşük maliyetli çekirdekleri harmanlarına eklemeye yöneltti.

Hem hazır kahvede kullanılan Robusta çekirdekleri hem de daha kaliteli Arabica türünün fiyatları son aylarda arttı. Londra Robusta vadeli işlemleri, bu hafta küresel ölçekte 4.971 dolarla rekor seviyeye ulaştı; New York'ta işlem gören Arabica vadeli işlemleri ise pound başına 2,49 dolara yükselirken, son on yılların en yüksek seviyelerine de yaklaştı.

Financial Times haberine göre, yapay zekâ kullanan emtia fiyatı tahmin firması ChAI'nin kurucu ortağı Steve Butler, "Fiyatlar zirveye ulaşmamış olabilir" derken, bu yükselişin spekülatörleri cezbettiğini ve fiyatların artmaya devam edeceğine dair işlemlere daha fazla yatırım yapacaklarını belirtti.

Dünyadaki kahve üretiminin yaklaşık üçte birini ve Arabica kahvelerin yüzde 70'ini üreten Brezilya'da yaşanan son soğuk hava dalgası, arz sıkıntısı korkusunu artırdı. Brezilya'daki bu soğuk hava, dünyanın en büyük Robusta üreticisi olan Vietnam'da aylardır süren kuraklığın ardından geldi ve bu da küresel çekirdek tedarikini üst üste dördüncü yılda da sıkıntıya soktu.

Maliyetlerdeki yükselişe nakliye de etki ediyor

Artan nakliye maliyetleri de piyasayı zorlayan bir diğer etken oluyor. Kızıldeniz'de Husi militanlarının Kasım ayından bu yana gerçekleştirdiği saldırılar, Asya ile Avrupa arasında seyahat eden gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçmek yerine Ümit Burnu çevresinden daha uzun bir rota izlemeye zorladı.

Üreticiler bu durumdan olumsuz etkileniyor. Nestlé'nin finans direktörü Anna Manz, temmuz ayında yatırımcılara, "Kahve ve kakao gibi hammaddelerin maliyetleri, önümüzdeki altı ay boyunca gıda devinin kar marjlarına baskı yapacak" dedi.

1 Euroya espresso kalmadı

Bu maliyetler aynı zamanda tüketicilere de yansıtılıyor. İtalya'da kafe müşterileri, ‘sabah espresso'sunu artık 1 Euroya içemiyor. Tüketici grubu Assoutenti'ye göre, ülke genelindeki şehirlerde ortalama fiyat 2021'den bu yana yüzde 15 artarak bu yıl 1,20 Euroya çıktı.

Tüketiciler ayrıca tat değişikliklerini de fark edecekler. BMI'dan kıdemli emtia analisti Charles Hart, "2021 ortasından 2023 başına kadar Arabica fiyatlarının yüksek, Robusta arzlarının ise bol olduğu dönemlerde, üreticiler harmanlarına daha ucuz çekirdek eklemeye başladı. Bu da Vietnam ve Brezilya'daki stokların tükenmesine ve dolayısıyla 2024'te kahve fiyatlarının artmasına zemin hazırladı" dedi.

Şimdi, her iki çekirdek türü için de artan maliyetlerle karşı karşıya kalan üreticiler, daralan kar marjlarını korumak amacıyla daha ucuz üreticilerden, özellikle Brezilya'dan Arabica temin ederek ve harmanlarına daha düşük maliyetli çekirdek türlerini ekleyerek bu durumu yönetmeye çalışıyor.

"Kakao kadar vahşi değil"

Kıdemli kahve analisti Judy Ganes, "Normalde, New York (Arabica) ve Londra (Robusta) arasındaki fark, fiyatlar düşükken dar olur. Şimdi, fiyatlar yüksekken, üreticiler daha düşük dereceli çekirdekleri, özellikle Brezilya'dan gelenleri harmanlarına ekliyor” dedi.

Butler, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıya rağmen, kahve piyasası hâlâ "bu yılın başlarındaki kakao piyasası kadar vahşi değil" dedi.

Çikolata yapımında kullanılan ana bileşenin fiyatları hızla yükselmiş ve hedge fonları ile diğer spekülatörlerin kaybedilen bahislere son vermek için çabalamaları sonucu piyasada aşırı dalgalanmalar yaşanmıştı. Butler, ayrıca kahve piyasasında henüz benzer bir oynaklık görülmemiş olsa da yüksek fiyatlar, haziran sonu veya temmuz başında piyasa düştüğünde kısa pozisyon alan traderlarla fiyatların artmaya devam edeceğine işlem yapanlar arasında bir "mücadeleye" yol açacağını da ekledi.