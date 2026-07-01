Fon satışları alüminyumu dört ayın en düşük seviyesine çekti

Londra Metal Borsası'nda işlem gören baz metaller, fonların pozisyon azaltması, ABD faizlerine ilişkin endişeler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle geriledi.

Alüminyum fiyatları yüzde 1,2 düşerek ton başına 3 bin 48,50 dolara indi ve son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Bakır yüzde 2 değer kaybederek ton başına 13 bin 110 dolara, çinko da yüzde 2 düşüşle 3 bin 482 dolara geriledi.

Kurşun fiyatları yüzde 0,27 azalarak ton başına 1.870 dolar olurken, kalay yüzde 2 düşüşle 50 bin 505 dolara indi.

Nikel ise diğer metallerden ayrışarak yüzde 0,3 yükseldi ve ton başına 16 bin 340,50 dolara çıktı.

Baz metal fiyatlarındaki satışlarda, ABD'de faizlerin yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle fonların pozisyonlarını azaltması etkili oldu.

Doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvili getirilerinin yüksek seyretmesi de dolar cinsinden fiyatlanan metallere yönelik baskıyı artırdı.

Çin imalat sektörünün üst üste yedinci ay büyümesi ise sanayi metallerine sınırlı destek sağladı.