FT: ABD ile gerilim tırmanırken Çin nikel rezervlerini artırıyor

Financial Times'ın Çin ticaret verileri ile Londra Metal Borsası'ndaki çıkışları analizine göre, Pekin'in aralık ayından bu yana devlet rezervleri için 100 bin tona kadar nikel satın aldığı tahmin ediliyor.

Sektör uzmanları, bu son alımlardan önce Çin'in nikel stokunun 60 bin ila 100 bin ton arasında olduğunu belirtirken, bu yeni alımların ülkenin rezervlerini iki katına çıkarmış olabileceğini gösteriyor.

Çin, metal rezervlerinin hacmini düzenli olarak açıklamıyor, ancak artan jeopolitik gerilimler döneminde tedarik zincirlerini güvence altına alma çabasıyla birlikte nikel fiyatlarının 2020'den bu yana en düşük seviyelerine gerilemesi bu stratejik alımları tetiklemiş durumda. Ülke, kritik minerallerin küresel tedarik zincirine hâkim ve bunları ticari ortakları üzerinde bir kaldıraç olarak kullanıyor.

Devlet stoklarını yöneten Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi'nin aralık ayından bu yana "birinci sınıf" olarak bilinen yüksek saflıkta nikel satın aldığı belirtiliyor.

Gümrük verileri, Çin'in saf nikel alımlarının yılın ilk beş ayında 77.654 tona ulaştığını gösteriyor. Bu rakam, ilgili dönem için 2019'dan bu yana en yüksek seviye ve geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla oldu.