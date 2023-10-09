Gerilim altına yaradı

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ve İsrail'in buna verdiği sert yanıtını Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracağı endişeleri yeni haftada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

İsrail ve Hamas güçleri arasında hafta sonu yaşanan dramatik çatışmaların Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırması, güvenli liman olarak görülen ons altında bu sabah fiyatları yüzde 1'den fazla yükseltti.

Ons altın 1855,40 dolara kadar yükselişin ardından, şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,09 artışla1,853.03 dolardan işlem görüyor.

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, "Altın, hafta sonu yaşanan jeopolitik olayların ardından güvenli liman statüsünü yeniden kazandı. Altının 1.880$'a çıkma potansiyelini görüyoruz, ancak tahvil getirilerinin önemli ölçüde düştüğünü görmezsek, yakın zamanda 1.900$'ı aşabileceğinden şüpheliyim" dedi.

Analistler, ons altın için bugün ilk direnç olarak 1864 doları işaret ediyorlar. 1844 doların üzerinde kalındıkça bu direncin hedefleneceğini savunuyorlar. 1864 doların aşılması halinde ise 1877-1898 dolar aralığının hedeflenmesini bekliyorlar.

1844 dolar desteğinin altında ise 1832 dolar desteği bulunuyor.