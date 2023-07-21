Glencore emtia ticareti kâr beklentisini yükseltti

Dünyanın en büyük emtia tüccarlarından Glencore, ticaret bölümünün 2023 yılının tamamında 4 milyar dolara varan bir kar elde etmesini beklediğini duyurdu.

Kömür, petrol, LNG ve metallerin ticaretine odaklanan Glencore, 2022 yılında karını 2021'e göre yüzde 73 artırarak 6,4 milyar dolara çıkarmıştı.

Glencore, 2023 yılında faiz ve vergilerden önce karının 3,5-4 milyar dolar aralığında olmasını beklediğini belirtti. Bu, Şirket'in çekirdek karı için uzun vadeli yol haritasındaki 2,2-3,2 milyar dolar aralığının üzerinde.