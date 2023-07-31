Glencore'dan bakır hamlesi

Glencore'un Arjantin'in Mara bakır projesindeki ortağın hissesini satın almak için görüşmelerde ilerleme sağlandığı bildirildi.

Bloomberg News'ün haberine göre şirket, Pan American Silver Corp'un %56 hissesini satın almak için anlaşmayı sonuçlandırmak üzere ve bu anlaşma önümüzdeki hafta açıklanabilir.

Glencore ve Pan American Silver yorum yapmaktan kaçındı.

Geçen hafta şirket, ilk yarıda üretim %10 düşmüş olsa da bakır için 2023 hedefini değiştirmedi.