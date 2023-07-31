Glencore'dan bakır hamlesi
Glencore, Arjantin'de bakır hissesi görüşmelerinde ilerleme sağladı.
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Glencore'un Arjantin'in Mara bakır projesindeki ortağın hissesini satın almak için görüşmelerde ilerleme sağlandığı bildirildi.
Bloomberg News'ün haberine göre şirket, Pan American Silver Corp'un %56 hissesini satın almak için anlaşmayı sonuçlandırmak üzere ve bu anlaşma önümüzdeki hafta açıklanabilir.
Glencore ve Pan American Silver yorum yapmaktan kaçındı.
Geçen hafta şirket, ilk yarıda üretim %10 düşmüş olsa da bakır için 2023 hedefini değiştirmedi.