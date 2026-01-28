Goldman, metal rallisinin risk altında olduğu uyarısında bulundu

Goldman Sachs Group, baz metallerde bu yıl yaşanan güçlü yükselişin önümüzdeki dönemde ivme kaybedebileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre, hızla artan fiyatlar ve piyasadaki iyimser hava, özellikle Çin’deki üreticilerden gelen daha zayıf talep gerçeğiyle çatışması nedeniyle önümüzdeki dönemde engellerle karşılaşacak.

Goldman Sachs Eş Hisse Senedi Araştırmaları Başkanı Trina Chen, Bloomberg’e verdiği röportajda, "Sahadaki gerçek üreticiler olumsuz tepki vermeye başlıyor. Talepte bir miktar geri çekilme görüyoruz" dedi.

Bakırdan alüminyuma kadar uzanan metaller, 2026’nın ilk haftalarında daha sıkı arz beklentileri, zayıflayan ABD doları ve Fed’in faiz indirimleri öngörüsüyle yükselişe geçti. Ancak daha temkinli analistler, Çin’de ekonomik faaliyetin zayıfladığına dikkat çekiyor.

Londra Metal Borsası’nda işlem gören altı ana metali kapsayan LMEX Endeksi bu yıl yaklaşık %7 yükseldi ve 2022’de görülen rekor seviyeye yaklaştı.

Chen, fiyatların güçlü temel unsurlar ve fon akımlarından destek aldığını ancak hızlı yükselişin ardından bu iki dinamiğin artık birbirini eskisi kadar desteklemediğini söyledi.