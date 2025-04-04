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Goldman, petrol için fiyat tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs, artan ticaret tarifeleri ve OPEC+ üreticilerinin arzında yaşanacak hafif artışa ilişkin endişeleri gerekçe göstererek petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.

Haber Merkezi
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Goldman, petrol için fiyat tahminlerini düşürdü
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Goldman'ın konu ile ilgili değerlendirme notuna göre, Brent ham petrolünün 2025'te varil başına ortalama 69 dolar, ABD ham petrolünün (WTI) ise 66 dolar olacağını, 2026'da ise sırasıyla 62 dolar ve 59 dolara gerileyeceğini öngörüyor.

Goldman ayrıca Aralık 2025 Brent ve WTI tahminlerini sırasıyla 5 dolar düşürerek 66 dolara ve 62 dolara çekti.

Küresel ekonomik olumsuzluklar ve jeopolitik belirsizliğin talep beklentilerini etkilemesi nedeniyle, revize edilen tahminlere yönelik risklerin özellikle 2026 yılı için aşağı yönlü olduğu uyarısında bulunuldu.

 

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