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Goldman: Petrolde riskler vadeye göre değişiyor

Goldman Sachs, Brent petrolü fiyatında kısa vadede yukarı yönlü, orta vadede ise aşağı yönlü riskler görüyor.

Haber Merkezi
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Goldman: Petrolde riskler vadeye göre değişiyor
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Goldman Sachs, Brent petrolü için kısa vadede yukarı yönlü, orta vadede ise aşağı yönlü riskler gördüğünü bildirdi.

Kısa vadeli risk olarak, Rusya'nın Ukrayna ile savaşına yardım ettiği iddiasıyla Batı'nın İran'a yeni yaptırımlar uygulamasını gösteren Goldman Sachs, yaptırımların sıkılaştırılmasıyla İran'ın petrol arzının 1 milyon varil/gün düşmesi halinde Brent petrolünde fiyatın 2025'in ilk yarısında 80 doların ortalarına yükseleceğini tahmin etti.

Yüksek atıl üretim kapasitesi nedeniyle Brent petrolü için orta vadeli fiyat risklerini aşağı yönlü olduğunu savunan Goldman Sachs, Trump yönetiminin beklendiği gibi yüzde 10 genel tarife uygulaması veya OPEC arzının artması halinde Brent'in 2026'da 60 dolar/varilin altına düşeceğini öngördü.

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