Goldman raporu petrolü kırmızıya çekti

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın ham petrol fiyatları için görünümünü düşürmesi ve zayıf Çin ekonomik verilerinin ardından talebe ilişkin endişelerin derinleşmesinin ardından Pazartesi gününün asya piyasalarında işlem gören petrol fiyatları geriledi.

Uluslararası gösterge olan Brent ham petrolü yüzde 0,9 düşüşle 74,12 dolara gerilerken, ABD gösterge Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı aynı oranda düşüşle 69,67 dolara indi.

Goldman yıl sonu beklentisi 90 doların altında

Goldman, Brent için yılsonu fiyat tahminini, son altı ay içinde daha önce yaptığı iki aşağı yönlü revizyonun ardından 90 doların altına indirdi. Akaryakıt talebine ilişkin endişeler, geçen hafta Çin'den gelen ve fabrika kapılarındaki deflasyonu derinleştiren ve ihracatı düşüren bir dizi zayıf verinin ardından daha da derinleşti.