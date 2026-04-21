Goldman Sachs 2026 bakır görünümünü değiştirmedi
Goldman Sachs, 2026 yılına ilişkin bakır fiyatı ve arz fazlası beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Banka, ortalama fiyat tahminini ton başına 12.650 dolar, arz fazlası öngörüsünü ise 490 bin ton seviyesinde korudu.
