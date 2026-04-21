Goldman Sachs 2026 bakır görünümünü değiştirmedi

Goldman Sachs, 2026 yılı bakır fiyatı ve arz fazlası tahminlerine ilişkin mevcut beklentilerini herhangi bir revizyon yapmadan koruduğunu açıkladı.

Yatırım bankasının açıklamasına göre, 2026 yılı için öngörülen ortalama bakır fiyat beklentisi ton başına 12.650 ABD Doları olarak sabit kaldı.

Aynı dönem için, bakır piyasasında beklenen tahmini arz fazlası 490.000 metrik ton olarak korunarak, bankanın arz-talep dengesine ilişkin mevcut duruşunu teyit etti.