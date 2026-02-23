Goldman Sachs 2026 petrol fiyat tahminini yükseltti

Goldman Sachs, Brent ve Batı Teksas petrolü (WTI) için 2026 dördüncü çeyrek fiyat tahminlerini 6'şar dolar artırdı. Banka, Brent tahminini 60 dolara, WTI tahminini ise 56 dolara yükseltti.

Karara neden olarak OECD stoklarının beklenenden düşük olmasını gerekçe gösteren Goldman Sachs, İran kaynaklı arz kesintisi öngörmediğini ve 2026 için 2,3 milyon varil/gün küresel arz fazlası tahminini koruduğunu açıkladı.

Tahminlerde Asya’daki büyümenin biraz daha yavaşlaması nedeniyle arz ve talep tarafında 0,2 milyon varil/günlük aşağı yönlü revizyon yapıldığı belirtildi.

Goldman Sachs, İran veya Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi halinde stok artışlarının hızlanabileceğini ve uzun vadede arzın artabileceğini kaydetti. Bu durumda Brent için 5 dolar, WTI için ise 8 dolarlık aşağı yönlü risklerin oluşabileceği ifade edildi.