Goldman Sachs, altın fiyatı hedefini yükseltti

Bankacılık krizi çerçevesinde faiz artırımlarına bir miktar yavaşlamaya giden Fed'in ardından yeni güne pozitif başlayan altına dair Goldman Sachs hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizyon gerçekleştirdi.

Finansal riskler karşısında altının en güvenli liman varlığını olarak kaldığını ifade eden Goldman Sachs, altın fiyatı hedefini 1950 dolar/ons'dan 2050 dolar/ons'a yükseltti.