Goldman Sachs alüminyum fiyat beklentisini revize etti: 2027 için arz fazlası uyarısı

Goldman Sachs, bu yılın son çeyreği ile 2027 yılına ilişkin alüminyum fiyatı öngörülerini aşağı çekti. Banka, revizyonun temel nedeni olarak Orta Doğu'da arzın tahmin edilenden daha hızlı toparlanmasını ve bunun piyasaya yönelik beklentileri değiştirmesini gösterdi.

Lavinia Forcellese liderliğindeki banka analistleri, dördüncü çeyrek beklentisini ton başına 3.200 dolardan 2.950 dolara düşürdü. Analistler 2027 yılı için ise ortalama ton başına 2.950 dolardan 2.700 dolara indirdi.

Goldman Sachs'tan alüminyum piyasasında arz revizyonu

Goldman analistlerinin geçtiği notta, sektörden gelen geri bildirimlerin, genel olarak Orta Doğu’dan arzın daha hızlı toparlanacağına işaret ettiği belirtilerek bu durumun Goldman’ın 2026 arz tahminine 620 bin ve 2027 tahminine 920 bin eklemesine neden olduğu kaydedildi.

Banka, 2026 yılı için öngördüğü açığı 100 bine düşürürken, 2027 yılı için tahmin edilen fazlalığı 1,5 milyon tona çıkardı.

Goldman, stokların 2027 yılına kadar yeniden oluşmasını ve bunun da izabe tesislerinin marjlarının son dönemdeki yüksek seviyelerden normale dönmesini beklediğini duyurdu.