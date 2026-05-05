Goldman Sachs analizi: Dünyanın 101 günlük petrol stoğu kaldı

Goldman Sachs, mevcut eğilimin sürmesi halinde bu oranın mayıs sonuna kadar 98 güne düşebileceğini öngörüyor. Bu seviye, son yılların en düşük stok tamponlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Stoklardaki hızlı düşüşün arkasında ise Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının kısıtlı kalması yatıyor. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan bu hat üzerindeki aksaklıklar, piyasadaki arz dengesini doğrudan etkiliyor.

Bölgesel riskler artıyor

Banka, toplam stokların yaz aylarında kritik minimum seviyelere inmediğini belirtse de, bazı bölgelerde ve belirli ürünlerde arz kayıplarının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Özellikle rafine ürünlerdeki daralma dikkat çekiyor.

Rafine ürünlerde tampon eriyor

Goldman Sachs verilerine göre küresel ticari rafine ürün stokları, savaş öncesinde talebin 50 günlük seviyesindeyken, şu anda 45 güne kadar geriledi. Kolay erişilebilir ürün stoklarının hızla azalması, piyasada ani fiyat dalgalanmaları riskini artırıyor.

Yaz ayları kritik olacak

Cnbc-e'nin aktardığına göre analistler, stokların henüz tamamen kritik seviyelere inmediğini ancak mevcut hızla erimenin sürmesi halinde yaz aylarında piyasalarda daha sert fiyat hareketleri görülebileceğini belirtiyor.