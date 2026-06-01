Goldman Sachs, bakır fiyat tahminini revize etti

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için bakır fiyatı tahminini ton başına 12.465 dolardan 13.735 dolara, 2027 yılı tahminini ise 12.150 dolardan 13.800 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, ABD dışındaki piyasalarda 2026'da 640 bin ton, 2027'de ise 170 bin ton arz açığı oluşmasını bekliyor. Buna karşılık ABD'deki bakır stoklarının bu yıl 900 bin ton artacağı öngörülüyor.

Raporda, Grasberg ve Kamoa-Kakula madenlerinin toplam üretiminin beklentilerin 200 bin ton altında kalmasının da küresel arzı baskılayacağı belirtildi.

Banka, bakır fiyatlarının önümüzdeki aylarda ton başına 13.600 dolar civarında kalmasını bekliyor.

Goldman Sachs ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve ABD'nin bakıra yönelik olası tarifeleri gibi unsurların fiyatlar üzerinde yukarı yönlü risk oluşturabileceğine işaret etti.