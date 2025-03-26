Goldman Sachs bakır fiyat tahminlerini korudu

Goldman Sachs üç, altı ve on iki aylık LME bakır fiyatlarını metrik ton başına sırasıyla 9.600 dolar, 10.000 dolar ve 10.700 dolar olarak tahmin ediyor. Banka, 2 Nisan'da yürürlüğe girecek bir ticaret politikası güncellemesinin fiyatlar üzerinde yakın vadeli aşağı yönlü bir risk oluşturduğunu belirtti.

“Tarifelerin daha erken uygulanması ihtimaliyle birlikte, ABD stoklarının 2. çeyreğin ortasından sonuna kadar ayda 30-40 bin ton azalmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, “Böylece, küresel bakır piyasasındaki sıkışıklığın en belirgin olmasını beklediğimiz 2025 yılının 3. çeyreğinde ABD'de bir stok bolluğundan kaçınıyoruz” dedi.

Goldman Sachs, bakır tarifeleri konusunda daha fazla kesinlik olmasının COMEX'in LME'ye kıyasla daha yüksek bir primle işlem göreceği anlamına geldiğini de ekledi.