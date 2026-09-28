Goldman Sachs: Dizel ihracat yasağı fiyatları haftalık yüzde 4 düşürebilir

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Goldman Sachs, ABD'nin dizel ihracatını yasaklaması halinde yurt içi dizel fiyatlarının ilk aşamada haftalık yaklaşık 25 sent/galon veya yüzde 4 gerileyebileceğini öngördü. ABD'de fiyatlar yaklaşık 6,50 dolar/galon seviyesinde bulunuyor.

Goldman'ın 26 Eylül tarihli raporuna göre olası yasak, Avrupa'da toptan dizel fiyatlarını ilk etapta varil başına yaklaşık 3 dolar veya yüzde 2 artırabilir. Avrupa'nın stratejik dizel rezervlerinden yapılacak satışların ise bu etkinin yaklaşık yarısını dengeleyebileceği belirtildi.

ABD, İran ile savaşın Orta Doğu kaynaklı arzı sınırlamasının ardından dizel ihracatına kısıtlama getirmeyi değerlendiriyor. Platts verilerine göre ABD Körfez Kıyısı ihracat ULSD fiyatı 16 Eylül'de yaklaşık 4,78 dolar/galon ile rekor seviyeye ulaştı.

Goldman Sachs, dizel ihracat yasağını "oldukça olası" bir senaryo olarak değerlendirirken, bunun bankanın baz senaryosu olmadığını belirtti.