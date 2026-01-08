Goldman Sachs, gümüşte aşırı fiyat hareketlerine karşı uyardı
Goldman Sachs, gümüş fiyatlarında dalgalanmaların sürmesini beklediklerini açıklarken, temkinli olmaları konusunda da yatırımcıları uyardı.
Goldman Sachs, gümüş piyasasında hem yukarı hem aşağı yönlü aşırı fiyat hareketlerinin devam edeceğini ve volatiliteden kaçınan yatırımcıların temkinli olması gerektiğini açıkladı.
Banka, ABD’nin gümüşe yönelik gümrük tarifeleri uygulamasını hala olası görmediğini belirtti. Açıklamada, azalan stokların piyasada sıkışma koşulları yarattığına dikkat çekildi.
Yatırımcı akışlarının Londra’daki kasalarda kalan metali hızla tüketmesiyle yükselişlerin ivme kazandığı, sıkışmanın hafiflemesiyle ise sert geri dönüşlerin yaşandığı ifade edildi.