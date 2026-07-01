Goldman Sachs: Hürmüz normale dönerse petrole arz fazlası gelecek

Bloomberg News'e konuşan Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Samantha Dart, stratejik petrol rezervlerini (SPR) yeniden doldurmaya yönelik alımların piyasayı bir miktar sıkılaştıracağını ancak beklenen arz fazlasını yalnızca kısmen dengeleyeceğini söyledi.

Dart, Hürmüz Boğazı'nda zaman zaman yaşanan gerilimlere rağmen piyasaların güçlü tepki vermediğini belirterek, bunun ABD'nin enerji ihracatı ile Çin'in ithalatının istikrarlı seyretmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Dart, "Boğazdaki akışların normale dönmesiyle birlikte petrol piyasasının arz fazlasına geçmesini bekliyoruz" dedi. Goldman Sachs, küresel arz fazlasının gelecek yıl günlük ortalama 3 milyon varilin biraz üzerinde olacağını öngörüyor.

Dart ayrıca, dünya genelinde stratejik petrol rezervlerinin yeniden inşası kapsamında günlük 1 milyon varilin biraz üzerinde ek talep beklediklerini, ancak bunun gerçekleşmesi halinde dahi piyasada günlük yaklaşık 2 milyon varillik arz fazlasının kalacağını söyledi.