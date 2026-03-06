Goldman Sachs: Hürmüz önlemleri piyasayı henüz ikna etmedi

Goldman Sachs Group Inc.'e göre, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ve doğalgaz tankerlerini korumaya yönelik güvenlik önlemlerinin mevcut durumu çözeceğine dair piyasada henüz yeterli güven oluşmadı.

Goldman Sachs küresel emtia araştırmaları eş başkanı Samantha Dart, Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, çok sayıdaki tanker nedeniyle gemilere donanma eşliği sağlanmasının pratikliğine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirtti. Dart ayrıca, askeri refakatin insansız hava aracı saldırılarına karşı etkinliği konusunda da endişelerin sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz üzerinden petrol ve doğalgaz tankerlerinin akışını artırmak için ABD'nin sigorta sağlaması ve askeri eskortluk yapması dahil çeşitli seçenekler önermişti. Orta Doğu'da hafta sonu patlak veren savaşın ardından hayati önemdeki su yolu fiilen bloke olurken, bazı Basra Körfezi üreticileri üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Goldman Sachs, hafta başında Brent ham petrolü için ikinci çeyrek tahminini önceki öngörüsünden 10 dolar artırarak varil başına 76 dolara yükseltmişti. Bu rakam, küresel gösterge fiyatın şu an işlem gördüğü 85 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

Samantha Dart, mevcut tahminin Hürmüz üzerinden akışın yaklaşık beş gün boyunca çok düşük seviyelerde kalacağı ve ardından bir ay sürecek kademeli bir toparlanma yaşanacağı varsayımına dayandığını söyledi. Dart, boğazdaki aksamaların beş haftaya uzanması durumunda Brent fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkabileceğini vurguladı.