Goldman Sachs, petrol fiyatı için adil değeri hesapladı

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Goldman Sachs, Brent petrol fiyatının ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmanın teyit edilmesi veya saldırılarda belirgin bir tırmanış yaşanmasına kadar varil başına 80-90 dolar bandında kalmasını beklediğini açıkladı.

Banka ayrıca Brent spot petrol için yaklaşık 80 dolar seviyesini adil değer olarak gördüğünü ve mevcut fiyatlamaların piyasada yalnızca sınırlı düzeyde bir jeopolitik risk primi bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.