Goldman Sachs ve Fitch petrol tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışında yaşanan aksamaların öngörülenden daha uzun süreceği beklentisiyle, 2026 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Brent ve WTI ham petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, Brent petrol için varil başına fiyat tahminini 66 dolardan 71 dolara, WTI için ise 62 dolardan 67 dolara çıkardı.

Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Brent petrol fiyatları %36’dan fazla değer kazanırken, WTI fiyatlarındaki artış yaklaşık %39 seviyesinde gerçekleşti. Her iki gösterge fiyatı da pazartesi günü kısa süreliğine 119 doların üzerine çıkarak 2022 yılının ortalarından bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Çatışmaların Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması sonucu tankerlerin bir haftadan uzun süredir mahsur kaldığı ve depolama kapasitelerinin dolması nedeniyle üreticilerin üretimi durdurmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Süre uzadı

Goldman Sachs analistleri yayımladıkları notta, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının normal seviyelerin %10’unda kalacağı süreyi 10 günden 21 güne çıkardı. Banka, bu sürecin ardından 30 günlük kademeli bir toparlanma beklediğini açıkladı. Analistler, boğazdaki akışın mart ayı boyunca düşük kalmaya devam etmesi durumunda günlük petrol fiyatlarının 2008 yılındaki tarihi zirvesini aşabileceği uyarısında bulundu.

Banka, modellerine daha büyük bir politika tepkisini de dahil ederek, küresel stratejik petrol rezervlerinden yapılacak 254 milyon varillik fiili salınım ve Rus ham petrolündeki 31 milyon varillik çekişin, ticari stoklardaki düşüşün etkisini %50 oranında azaltacağını öngörüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), savaşın başlamasından bu yana artan fiyatlarla mücadele etmek amacıyla çarşamba günü 400 milyon varillik rekor bir rezerv salınımı konusunda anlaşmıştı.

Toparlanma için tarih verdi

Goldman Sachs’ın temel senaryosuna göre, Hürmüz Boğazı’ndaki akışın 21 Mart’tan itibaren toparlanmaya başlaması bekleniyor. Bu durumda banka, UEA üye ülkelerinin mevcut 400 milyon varilin tamamını piyasaya sürmeyeceğini varsayıyor. Banka, lojistik sınırlamalar nedeniyle günlük çekişin 3 milyon varille sınırlı kalacağını ve haziran ayı başında WTI fiyatlarının 70 dolarlı seviyelerin altına gerileyeceğini tahmin ediyor.

Fitch petrol ve gaz fiyat tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İran çatışmasının patlak vermesiyle Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak kapalı kalması nedeniyle 2026 yılı Brent petrol fiyat varsayımını varil başına 63 dolardan 70 dolara çıkardığını duyurdu.

Kuruluş tarafından çarşamba günü yayımlanan raporda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla fiyatların piyasa temellerine dayalı seviyelere gerilemesinin beklendiği ancak jeopolitik risk priminin önemli düzeyde olduğu belirtildi. Raporda, çatışmanın ve transit kesintilerinin süresine ilişkin belirsizliğin sürdüğü, daha uzun süreli bir kapanmanın yıllık ortalama petrol ve Avrupa gaz fiyatlarını daha yukarı çekebileceği vurgulandı.

Alternatif rotalar sınırlı

Dünya genelinde petrol tüketiminin %20'sine ve küresel deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin dörtte birine denk gelen günlük yaklaşık 20 milyon varillik sevkiyatın Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği hatırlatıldı. Fitch, alternatif rotaların sınırlı olduğunu, Suudi Aramco'nun Kızıldeniz'e uzanan boru hattı ile günlük 5 milyon varil, BAE'nin ise Umman Körfezi'ne bağlanan hattı ile günlük 1,5 milyon varil ihraç edebileceğini not etti.

Küresel petrol piyasasının çatışma öncesinde arz fazlası verdiğine dikkat çekilen raporda, 2025 yılında küresel arzın 3 milyon varil arttığı, talebin ise 1 milyon varilin altında büyüdüğü ifade edildi. Fitch, 2026 yılında arz artışının günlük 2,4 milyon varil, talep artışının ise yaklaşık 0,8 milyon varil olacağını öngörüyor. Ayrıca, 2025 sonu itibarıyla 8,2 milyar varil olan küresel stokların, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat durmasını 400 günden fazla telafi edebilecek düzeyde olduğu belirtildi.