Goldman Sachs'tan bakır fiyatı tahmini

Bakır fiyatları, ABD hükümetinin rafine bakırı ithalat vergilerinden muaf tutma yönündeki beklenmedik kararının ardından keskin bir düşüş yaşadı ve önceki önlemlerin neredeyse tamamen geri alınacağı sinyalini verdi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratları %1,3 düşüşle metrik ton başına 9.607,50 dolara geriledi.

ABD, rafine bakır ve bakır konsantresinin, yarı mamul bakır ürünleri ve bakır yoğun türevlerin ithalatına yönelik daha önce tehdit edilen %50 gümrük vergisine tabi olmayacağını açıkladı. Goldman Sachs analistlerine göre, ABD yurtiçi bakır talebinin yaklaşık %50'sini rafine bakır ithalatından karşılarken, yarı mamul bakır ürünlerinin net ithalatı yalnızca %7'yi oluşturduğundan bu muafiyet önem taşıyor.

ABD Comex borsasındaki bakır vadeli işlemleri yaklaşık %20 düşerek LME fiyatları üzerindeki primi ton başına yaklaşık 150$'a ya da %2'lik bir gümrük vergisine indirdi. Son düşüşe rağmen Goldman Sachs, LME bakır fiyat tahminini teyit ederek Ağustos ayında ton başına 9.550 $'a düşeceğini ve ardından Aralık ayında 9.700 $'a yükseleceğini öngördü.