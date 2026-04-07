Goldman Sachs'tan bakır fiyatı tahmini
Goldman Sachs, zayıf talep ve artan arz nedeniyle bakır fiyat tahminini 12.650 dolara düşürdü, talep artışı tahminini yüzde 1,6’ya revize etti ve piyasa fazlasını 490 bin tona çıkardı.
Banka, üç aylık vadede bakır fiyatının ortalama 12.650 dolar/ton olmasını beklerken, önceki tahmin 12.850 dolar seviyesindeydi.
İran savaşı kaynaklı enerji fiyat şokunun küresel büyümeden 0,4 puan götürmesinin beklendiğini belirten kurum, rafine bakır talep artışı tahminini yıllık yüzde 2’den yüzde 1,6’ya düşürdü. Ayrıca piyasa fazlası beklentisini 380 bin tondan 490 bin tona yükseltti.