Goldman Sachs'tan nikel için 'sat' tavsiyesi

Goldman Sachs, nikel arzının olası talep artışını geride bırakacak olması ve metal fiyatlarının eğrinin en tepesinde işlem görmesi nedeniyle piyasada açığa satış yapmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Goldman Sachs analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Nikel fiyatları şu anda sektörün maliyet eğrisinin en tepesinde işlem görüyor" değerlendirmesini yaptılar.

Banka, nikel piyasasının 2023 yılında 218.000 ton, 2024 yılında ise 306.000 ton arz fazlası vermesini beklediğini belirtirken, nikel fiyatlarının 3 aylık dönemde 19.000 dolar/ton, 12 aylık dönemde ortalama 16.000 dolar/ton olacağını öngördü.

Goldman, "LME tarafından onaylanan yeni markalardan borsaya rafine metal teslimatı ve Çin'den artan net rafine metal ihracatının, tüm zamanların en düşük seviyelerine inen rafine metal stoklarının yenilenmesine yol açacağını düşünüyoruz. Sıkılaştırıcı temel bir katalizörün olmaması nikeli arz gelişmelerine karşı kırılgan hale getiriyor" dedi.

Goldman Sachs ayrıca, bakır için 3 aylık hedefini 7.750 dolar/tondan 9.250 dolara ve 6 aylık hedefini 9.200 dolardan 9.500 dolara yükseltti.