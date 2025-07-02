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Goldman Sachs'tan petrol piyasası tahmini

Goldman Sachs, "OPEC+ pazar günü üretimi artırır ise, piyasa çok az tepki verir" öngörüsünde bulundu.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs'tan petrol piyasası tahmini
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Goldman Sachs, OPEC+'nın önde gelen 8 üyesinin petrol üretimini mayıs, haziran ve temmuzun ardından ağustos ayında da artırma kararı almaları halinde piyasanın buna çok az tepki vereceğini öngördü.

Goldman Sachs, "OPEC+ pazar günü üretimi artırma kararı alırsa, piyasadaki genel beklenti zaten bu yönde olduğu için piyasanın çok az tepki vermesi bekleniyor" dedi.

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