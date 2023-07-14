Goldman’dan ‘metal’ öngörüsü

Goldman Sachs, olumsuz küresel ekonomik ortam nedeniyle önceki çeyrekte yaşanan düşüşün ardından yakın vadede sanayi metallerinde sınırlı bir toparlanma potansiyeli gördüğünü açıkladı.

Banka geçtiği notta, mikro düzeyde daha güçlü bir talep ortamı ortaya çıkana kadar, metal fiyatlarındaki rallilerin muhtemelen hızla azalacağı temel bir ayar görmeye devam edeceklerini belirtti.

Banka, temel metaller için politika gevşemesi potansiyelini sınırlayan iyi işgücü piyasası ve hizmet sektörü ile birlikte daralan imalat sektörü olduğunun altını çizdi.

Goldman, sanayi metalleri için mevcut makro ortamın zorlu olmaya devam etmesine rağmen, bakır ekonomisinin önemli bir performans sergilemeye devam ettiğini kaydetti.

Goldman alüminyum için ise kısa vadede 2.000 dolar/ton seviyesinde baskı altında kalmasını bekliyor.