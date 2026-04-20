Goldman’dan petrol uyarısı: Talep düşüyor, riskler çift yönlü

Goldman Sachs, zayıflayan petrol talebinin ve azalan arz kesintilerinin petrol fiyatı görünümündeki riskleri dengelediğini belirtti, ancak 2026 ortalama tahminlerini değiştirmedi.

Banka, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık %20 sinin geçtiği hayati bir su yolu olan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin mayıs ayı ortasına kadar kademeli olarak normalleşeceği varsayımıyla, 2026 yılı için Brent ve WTI ham petrol tahminlerini sırasıyla varil başına 83 dolar ve 78 dolar seviyesinde tuttu.

Hürmüz Boğazı’ndan geçişler keskin bir şekilde azalmış olsa da Goldman, Basra Körfezi’ndeki arzın beklenenden daha hızlı toparlanması durumunda, beklenenden düşük üretim kesintileri ve bol bölgesel depolama kapasitesinin desteğiyle aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.

Banka, özellikle petrokimya hammaddeleri ve jet yakıtında, yüksek rafine ürün fiyatları ve marjların etkisiyle görülen belirgin petrol talebi zayıflığının, fiyatları aşağı çekebileceğini ifade etti.

Goldman, ön tahminlerin 2026 başındaki küresel talep kayıplarının, 2011 ve 2022 yıllarındaki daha dramatik petrol fiyatı artışlarından daha büyük olduğunu gösterdiğini belirtti.

Banka, talep zayıflığının tüketimin fiyat hassasiyetinin daha yüksek olduğu Asya ve Afrika daki gelişmekte olan piyasalarda en belirgin şekilde görüldüğünü ekledi.