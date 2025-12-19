Goldman'ın altın ve petrol tahminleri belli oldu

Goldman Sachs, baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 yükselerek ons başına 4.900 dolara çıkacağını öngördü. Banka, özel yatırımcılara yönelik çeşitlendirme eğiliminin artmasının bu tahmin için yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

Altın

2026 emtia görünümünü değerlendiren Goldman Sachs, yapısal olarak yüksek merkez bankası talebi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden kaynaklanan döngüsel desteğin altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını ifade etti. Banka, altında uzun pozisyon önerisini sürdürdü. Spot altın, perşembe günü 18.24 GMT itibarıyla 4.334,93 dolardan işlem gördü.

Bakır

Banka, bakır fiyatlarının 2026’da konsolide olacağını ve ton başına ortalama 11.400 dolar seviyesinde kalacağını tahmin etti. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır 11.721,50 dolar olurken, geçen hafta 11.952 dolar ile rekor kırmıştı.

Petrol

Goldman Sachs, Brent petrolün 2026 ortalamasında varil başına 56 dolar, WTI’ın ise 52 dolar olacağını öngördü. Brent 60,04 dolar, WTI ise 56,46 dolar seviyesindeydi. Banka, petrol fiyatlarının 2026 ortasında dip yaptıktan sonra 2028 sonuna doğru Brent için 80 dolar, WTI için 76 dolara toparlanmasını bekliyor.

Doğal gaz

Doğal gazda ise 2026 Avrupa TTF fiyatının 29 euro/MWh, 2027’de 20 euro/MWh olacağı, ABD gaz fiyatlarının 2026’da 4,60 dolar/mmBtu ve 2027’de 3,80 dolar/mmBtu seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.