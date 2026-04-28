Güçlü dolar alüminyum fiyatlarını düşürdü
Alüminyum fiyatları, güçlenen doların baz metalleri baskılaması ve piyasaların ABD-İran görüşmelerine odaklanmasıyla geriledi.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum fiyatı yüzde 1,42 düşüşle ton başına 24.610 yuana gerileyerek 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatı da yüzde 0,59 kayıpla ton başına 3.557 dolara indi ve 22 Nisan'dan bu yana en zayıf seviyeye çekildi.
Güçlü dolar, dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar için baz metalleri daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
ABD-İran görüşmeleri de alüminyum arzı açısından yakından izleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların küresel alüminyum arzının yaklaşık yüzde 9'unu etkilediği belirtiliyor.
Şanghay'da bakır yüzde 0,66, kurşun yüzde 0,27, kalay yüzde 2,01 ve çinko yüzde 2,42 düşerken, nikel yüzde 0,74 yükseldi.
Londra Metal Borsası'nda ise bakır yüzde 0,14, kurşun yüzde 0,2, kalay yüzde 0,3 ve çinko yüzde 0,75 gerilerken, nikel yüzde 1,04 artış gösterdi.
Analistler, arz kesintilerine rağmen alüminyum fiyatlarının mevcut seviyelerin altına gevşemesini bekliyor.