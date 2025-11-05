Güçlü dolar ve talep endişeleri bakır fiyatını aşağı çekti

Bakır fiyatları, güçlü dolar ve Çin'den gelen talep endişeleriyle üst üste beşinci işlem gününde düşüş yaşayarak son rekor seviyesinden yüzde 5 geriledi. Bu durum, alüminyum, çinko, kalay ve nikel gibi diğer metallerin de değer kaybetmesine neden olurken, kurşun hafif bir yükseliş gösterdi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 10.639,5 dolara geriledi.

Geçtiğimiz hafta 11.200 dolar ile rekor kıran bakır, şu anda bu zirveden yüzde 5 aşağıda işlem görüyor ve 21 günlük hareketli ortalamasının altında seyrediyor.

Bakır bu yıl yüzde 22'lik bir artışla 2021'den bu yana en büyük yıllık kazancını elde etse de yakın vadede 10.000 ila 11.000 dolar aralığında işlem görmesi bekleniyor.

Öte yandan, alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 2.846 dolar/tona, çinko yüzde 0,8 düşüşle 3.063 dolar/tona ve kalay yüzde 0,7 düşüşle 35.550 dolar/tona geriledi. Nikel ise yüzde 0,4 düşüşle 15.020 dolar/tona inerek 22 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve küresel nikel arzının yüzde 27'si mevcut fiyatlarla nakit maliyetinin altında faaliyet gösteriyor. Kurşun ise yüzde 0,3'lük bir artışla 2.028,5 dolar/tona yükselerek pozitif ayrıştı.