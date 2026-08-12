Gümüş 7 haftanın zirvesinde: Değerli metallerde ABD enflasyonu öncesi kritik bekleyiş

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Gümüş ve altın şahlandı: Değerli metallerde kritik zirve

Gümüş fiyatları, çarşamba günü önceki seansta yaşanan kayıpları telafi ederek 66 dolar seviyesini aştı. 12 Ağustos 2026 itibarıyla ons gümüş yüzde 2,98 yükselişle 66,60 dolara çıkarken, 22 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altında da güçlü alımlar dikkat çekti. Spot altın yüzde 1’in üzerinde yükselerek 4.414,63 dolara ulaşırken, 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasalar ABD enflasyonuna kilitlendi: Fed’in faiz kararı için kritik veri

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında, Fed’in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli sinyaller vermesi beklenen ABD enflasyon verileri bulunuyor.

Fed’in temmuz ayında politika faizini sabit tutmasının ardından piyasalar, eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapılıp yapılmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Öte yandan yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırarak Fed’in daha şahin bir politika izleyeceği beklentisini güçlendirdiği belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı için diplomasi trafiği hızlandı: Piyasalar gelişmeleri izliyor

Piyasa aktörleri, Hürmüz Boğazı’nın yeniden seyrüsefere açılmasına yönelik diplomatik girişimleri yakından takip ediyor. Pakistan Savunma Bakanı, Washington ile Tahran’ın boğazın yeniden açılması konusunda “bir tür anlaşmaya yakın” olduğunu belirtirken, İran ile Umman arasındaki müzakerelerin de ilerleme kaydettiğine ilişkin haber akışı dikkat çekiyor.

Diplomatik temaslardan gelecek olası sonuçlar, enerji ve emtia piyasalarında jeopolitik risk priminin seyri açısından önem taşıyor.

Gümüşte yükselişi destekleyen güçlü talep: Çin’den dikkat çeken veri

Gümüş fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik gelişmelerin yanı sıra sanayiden gelen güçlü talep de etkili oluyor. Özellikle güneş paneli üretimi ve küresel elektrik şebekelerinin yenilenmesi gibi alanlarda gümüş kullanımının artması, fiziki talebi destekliyor.

Çin’in gümüş içeren cevher ithalatının haziranda yıllık bazda yüzde 62,5 artarak 219 bin tona ulaşması da piyasadaki fiziki talebin gücünü ortaya koyan önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.