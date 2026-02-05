Gümüş bağımlılığını azaltan Pandora borsada coştu

Danimarka merkezli dünyanın en yaygın ağlarından birine sahip olan kuyumculuk şirketi Pandora, ürünlerindeki yüksek gümüş bağımlılığına yönelik yatırımcı endişelerini giderecek adımlar attı.

Pandora, ürün gamında gümüşe alternatif olarak platine yönelmesinin ardından borsada hisseleri güçlü yükseldi. Şirketin Kopenhag borsasında işlem gören hisseleri, sabah saatlerinde yüzde 7’ye kadar yükselirken, gün içinde kazanç yüzde 5,5 seviyesinde dengelendi.

Gümüşe alternatif platin

Pandora, 2026 yılı için büyük ölçüde yatay bir organik büyüme öngörüsü paylaşırken, aynı zamanda ürün gamında önemli bir değişikliğe gideceğini açıkladı. Son bir yılda fiyatı iki kattan fazla artan gümüşün yarattığı maliyet baskısına karşı şirket, platin kaplama takıları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Pandora CEO’su Berta de Pablos-Barbier, CNBC’ye yaptığı açıklamada bu stratejinin arkasındaki motivasyonu net sözlerle dile getirdi:

“Gümüşteki oynaklığa baktığınızda, şirket olarak yapmamız gereken şeylerden biri bu riski gümüş fiyat hareketlerinden ayrıştırmak.”

“Tek metale bağlı kalmak istemiyoruz”

De Pablos-Barbier, farklı metallerden oluşan bir ürün sepetinin Pandora’yı daha dayanıklı hale getireceğini vurguladı. Bugün itibarıyla şirket gelirlerinin yaklaşık yüzde 60’ının gümüşe dayalı olduğunu belirten CEO, platin kaplama ve benzeri alternatiflerin bu bağımlılığı azaltacağını söylerken, şöyle devam etti:

“Yeni metallerle sepeti çeşitlendirmek, yalnızca tek bir metale -bugün bu gümüş- bağlı kalmamamızı sağlayacak.”

Gümüş fiyatları hala yüksek

Perşembe sabahı spot gümüş fiyatı yaklaşık yüzde 9 düşüşle ons başına 80 dolar seviyesine gerilese de metal son bir yılda yaklaşık 30 dolardan 80 doların üzerine çıkarak yüzde 150’den fazla artış kaydetmiş durumda. Bu sert yükseliş, Pandora gibi gümüş ağırlıklı üretim yapan şirketler üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

Analist uyarıları ve zayıflayan talep

Analistler, gümüşteki aşırı oynaklığı Pandora için “sinsi bir sorun” olarak tanımlarken, aynı dönemde baskı altındaki tüketici talebi de satışları olumsuz etkiledi. Şirket, 2026 yılı için eksi yüzde 1 ile yüzde 2 arasında bir organik büyüme ve yüzde 21-22 aralığında bir faaliyet kar marjı (EBIT) bekliyor.

Marj hedefi korunacak

Göreve geçen ay başlayan De Pablos-Barbier, ürün portföyünün genişletilmesinin şirketin yüzde 20’ler seviyesindeki kâr marjını korumasına yardımcı olacağını ifade etti. Pandora, 2025 yılı için daha önce duyurduğu verilere göre yüzde 6 organik büyüme yakaladı. Bu oran, bir önceki yılın yüzde 13’lük performansının altında kalırken, şirketin kendi yüzde 7-8 hedefinin de gerisinde kaldı.