Gümüş fiyatında toparlanma yeni haftada da devam ediyor

Ons gümüş Cuma gününe göre yüzde 3'ün üzerinde artarak 83,19 doları gördü ve şu sıralanda Cuma gününe göre %3,01 artışla 82,77 dolarda. 29 Ocak 121,65 dolar ile tepe yapan ons gümüş fiyatı 23 Mart'ta yılın en düşük seviyesi olan 61,01 doları görmüştü.

Analistlere göre, gümüş fiyatları teknik açıdan kritik bir eşiğe yaklaşıyor. Ocak ayındaki sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışan metal, o tarihten bu yana oluşturduğu ardışık düşük zirveler nedeniyle negatif bir tablo sergilemeye devam ediyor.

Teknik analistlere göre 83,05 dolar/ons Nisan zirvesinin aşılması bu negatif trendin kırılması için gereken ilk büyük test niteliğinde. Bu seviyenin geçilmesi durumunda fiyatların 90 dolar ve üzerindeki seviyelere doğru ivme kazanması beklenirken aşılamadığı takdirde düşük zirve serisinin güçleneceği ve piyasa katılımcılarının özellikle 70,00-71,00 dolar bölgesinin altına gerileme halinde ek kayıplar beklemeye başlayabileceği öngörülüyor.

Ons altın ise erken saatlerde yaşanan yüzde 1'lik kaybı telafi etmeye çalışıyor. ABD ile İran arasında bir barış anlaşması için uzlaşma ortamının hala sağlanamamış olmasının tedirginliği ile 4647,83 dolara kadar geri çekilen ons altın, gümüşteki hareketlilik ile birlikte kayıplarının bir kısmını geri aldı. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,5 kayıpla 4692,40 dolarda.

Kapalıçarşı'da gram altın yüzde 0,11 kayıpla 6841,2 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasada ile gram altın alışta 6790,72 satışta 6872,97 TL seviyesinde.