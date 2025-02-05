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Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesinde

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla jeopolitik gerilim yüksek kalmayı sürdürürken, piyasalarda risk iştahı azaldı ve altın ve gümüş fiyatları yükseldi.

Haber Merkezi
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Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesinde
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Gazze Şeridi'ni "ele geçirme" planına ilişkin sözlerinin ardından tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi.

ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük tarifesi uygulaması ve Çin'in buna misillemesinin yarattığı ticari belirsizliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi, gümüş fiyatına destek verdi.

Ons gümüş yüzde 1,09 yükselerek 32,47 dolara kadar çıkarken, bu seviye en son 6 Kasım'da görülmüştü. Gram gümüş fiyatı ise, 37,57 TL'ye yükselerek 10 Ekim'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

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