Gümüş fiyatları geriledi: Tarihin en büyük ikinci düşüşü

Hafta başında 120 doların üzerine çıkarak yatırımcısını heyecanlandıran gümüş, 30 Ocak’ta sert bir kırılma yaşadı. Fiyatlar bir günde yüzde 30’a varan kayıpla 82,1 dolara gerilerken, gün içinde 72,43 dolar seviyesi görüldü. Bu düşüş, gümüşün günlük bazda tarihteki en kötü ikinci kaybı oldu.

Rekordan sert satışa

Haftanın ilk günlerinde jeopolitik gerginlikler, zayıflayan dolar endeksi ve Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri değerli metalleri güvenli liman talebiyle yeni zirvelere taşımıştı. Ancak şahin duruşuyla bilinen Kevin Warsh’ın Fed yönetiminde öne çıkabileceği beklentisi doların hızla güçlenmesine yol açtı. Bu gelişme, haftanın son iki işlem gününde değerli metallerde sert satışları tetikledi ve kazanımların önemli kısmı geri verildi.

Oynaklık bitti mi?

Analistler, doların güçlenmesi ve yüksek fiyatların tetiklediği kar realizasyonlarının gümüşteki düşüşü hızlandırdığı görüşünde.... Piyasalarda risk iştahının zayıf olması nedeniyle likiditenin sınırlı kaldığına dikkat çeken uzmanlar, sert fiyat hareketlerinin henüz sona ermediğini düşünüyor.

Buna karşın gümüş, ocak ayını yaklaşık yüzde 17 kazançla tamamlayarak uzun vadeli yükseliş trendini şimdilik koruyor.