Gümüş fiyatları haftaya düşüşle başladı

Gümüş fiyatları yeni haftada ons başına 58,5 dolar seviyesine gerileyerek son iki işlem gününde görülen yükseliş eğilimini sonlandırdı.

Fiyatlardaki geri çekilmede, Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik riskler ve buna bağlı olarak artan enflasyon endişeleri etkili oldu.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanan gerilim, petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturdu.

Jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor

Perşembe gününden bu yana bölgede yaşanan karşılıklı saldırılar risk iştahını baskılarken, İran'ın bazı hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, ABD'nin ise misilleme operasyonları düzenlediği bildirildi.

Buna karşın tarafların, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlaması planlanan barış görüşmeleri öncesinde yeni saldırıları durdurma konusunda uzlaşması piyasalarda tansiyonun bir miktar düşmesini sağladı.

Fed beklentileri fiyatlamalarda etkili oluyor

Geçen hafta açıklanan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımına ilişkin beklentilerini bir miktar aşağı çekmesine neden oldu.

Bununla birlikte jeopolitik risklerin yeniden öne çıkması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırarak değerli metaller piyasasında dalgalanmayı sürdürdü.

Gözler ABD istihdam ve PMI verilerinde

Piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak aylık istihdam raporu ile ISM imalat sanayi PMI verilerini yakından takip edecek. Söz konusu verilerin, ABD ekonomisinin görünümü ve Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.