Gümüş fiyatları yatırım ve endüstri talebiyle yükselişte

Küresel emtia piyasasında gümüş, artan yatırımcı ilgisi ve endüstriyel talebin etkisiyle yükselmeye devam ediyor; ekonomik belirsizlik ve arz sıkışıklığı da fiyatları destekliyor.

Endüstriyel talep arttı, fiyatlar yükseliyor

Gümüş, elektronik, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç üretimi gibi sektörlerde kritik bir üretim girdisi olarak öne çıkıyor. Küresel endüstriyel talepteki artış, metalin spot ve vadeli piyasada fiyatlamasını yukarı taşıyor. Özellikle teknoloji ve enerji dönüşümü projeleri, gümüş talebini kısa ve orta vadede desteklemeye devam ediyor.

Arz sıkışıklığı fiyatları tetikliyor

Maden üretimindeki kapasite sınırlamaları ve lojistik darboğazlar, piyasadaki arzı talep seviyelerine yetiştirmeyi zorlaştırıyor. Bu yapısal arz kısıtları, fiyatlarda yukarı yönlü baskı yaratırken, yatırımcıların gümüşü hem güvenli liman hem de kazanç aracı olarak değerlendirmesine yol açıyor.

Yatırımcı talebi ve portföy dinamikleri

Gümüş, son dönemde fonlar ve bireysel yatırımcılar için çekici bir yatırım aracı haline geldi. Yatırımcılar, metalin güçlü momentumundan faydalanmak isterken uzmanlar, portföylerde risk yönetimi ve sınırlı pozisyon alma stratejisini öncelikli kılınmasını öneriyor.