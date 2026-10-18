Gümüş fiyatlarında gerileme: Son 3 ayın dibini gördü
Gümüşün ons fiyatı hafta içinde 55,4 dolara kadar gerileyerek son üç ayın en düşük düzeyine indi. Haftalık değerlendirmede değerli metallerden gümüş yüzde 6,3, altın ise yüzde 0,7 düşüş kaydetti.
ABD’deki yüksek enflasyon, Fed’in borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Bu durum, endüstriyel metaller başta olmak üzere emtia piyasasında satış baskısına neden oldu.
Fed'in bu ay faiz artışına gitmeyeceği beklentileri gücünü korumasına karşın gelecek toplantılara ilişkin "şahin" beklentilerin yüksek seyretmesi emtia piyasasında talebe ilişkin endişeleri tetikledi.
Değerli metallerde sert düşüş
Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,3, platinde yüzde 3,4, paladyumda yüzde 3,2 ve altında yüzde 0,7 azaldı.
Gümüşün onsu 55,4 dolarla, platinin onsu 1598,20 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Paladyumun onsu ise 1092 dolarla Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.