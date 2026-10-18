Gümüş fiyatlarında gerileme: Son 3 ayın dibini gördü

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ABD’deki yüksek enflasyon, Fed’in borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Bu durum, endüstriyel metaller başta olmak üzere emtia piyasasında satış baskısına neden oldu.

Fed'in bu ay faiz artışına gitmeyeceği beklentileri gücünü korumasına karşın gelecek toplantılara ilişkin "şahin" beklentilerin yüksek seyretmesi emtia piyasasında talebe ilişkin endişeleri tetikledi.

Değerli metallerde sert düşüş

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,3, platinde yüzde 3,4, paladyumda yüzde 3,2 ve altında yüzde 0,7 azaldı.

Gümüşün onsu 55,4 dolarla, platinin onsu 1598,20 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Paladyumun onsu ise 1092 dolarla Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.