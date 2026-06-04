Gümüş ithalatı ilk 5 ayda üç kattan fazla arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, mayıs ayında altın ithalatı bir önceki aya göre yüzde 8 azalışla 4.871 kilogram, gümüş ithalatı ise yüzde 86,9 azalışla 6.686 kilogram oldu.

2025 yılı mayıs ayında altın ithalatı 12.246 kilogram, gümüş ithalatı 48.789 kilogram olarak gerçekleşmişti. Yıllık bazda altın ithalatı yüzde 60,2 azaldı; gümüş ithalatı ise yüzde 86,3 azaldı.

Gümüş ithalatı ilk 5 ayda 3 katı aştı

Ocak-mayıs döneminde ise, toplam altın ithalatı 36.535 kilogram oldu. 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 58.416 kilogram düzeyindeydi. Aynı dönemde gümüş ithalatı 790.659 kilogram olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 245.155 kilogram düzeyindeydi.