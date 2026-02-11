Gümüş rallisi ithalat rekoru getirdi: Türkiye’de 27 yılın zirvesinde!

Altın ve gümüşte yaşanan ralliyle Türkiye'de talep artışı, 2026 Ocak ayında ithalat rekoruna neden oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2026 Ocak’ta 273 bin 357 kg gümüş ithalatı gerçekleştirildi. CNBC-e'nin haberine göre, verilerin ilk açıklanmaya başladığı 1999 Mart’tan bu yana en yüksek aylık gümüş ithalat rakamı görüldü.

2025 yılının tamamında 860 bin 443 kg gümüş ithalatı yapılırken, 2026'nın ilk ayında bu rakamın yaklaşık üçte biri tek ayda yapıldı.

Yıllık olarak gümüşte ithalat rekoru 2023 yılında 1 milyon 163 bin 641 kg seviyesinde olmuştu.

Gümüşte fiziksel talep

Gümüş fiyatlarındaki oynaklıkla dünyada da fiziksel talepte tarihi bir dönem yaşanıyor. Özellikle vadeli piyasalarda kısa (düşüş yönünde) pozisyonların yüksek olması ve vade dönüşünde fiziksel teslim taleplerinde yaşanan artış; ABD ile Çin piyasalarında stokları zorlayan seviyelere yaklaşmış durumda görülüyor.

COMEX'te fiziki talepler, gümüş stoklarının 4 katına kadar çıkarken, ilk büyük teslim vadesi olarak Mart 2026 kritik oluyor.

Ayrıca dünyada gümüş arzının da madencilik tarafında giderek azalması ve endüstriyel talebin artması, arz açığının giderek büyümesine neden oluyor.

Altında ithalat kotası

Türkiye'de ise gümüş talebi özellikle güneş panelleri, elektronik cihazlardaki kullanım gibi nedenlerle 2011'den bu yana ciddi bir artış gösterdi.

Ayrıca Türkiye'de altında da ithalat kotası uygulanması nedeniyle kıymetli madenlere yönelik talebin ciddi bir bölümünün gümüş tarafına yöneldi.

İthalatın artmasındaki bir diğer neden de yatırımcı talebi olurken, altın fiyatlarındaki yükselişle alım gücü tarafında gümüşün daha uygun olmasıyla talebin bu yöne kaymış olabileceğine de dikkat çekiliyor.