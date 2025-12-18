Gümüş rekor tazeledi! Dev bankadan altın için tahmin: 2026'da yeni rekorlar yolda

ING'nin değerlendirmesine göre, altın fiyatları 2026 yılında yeni rekor seviyeleri test edecek.

Raporda, altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağı ifade edilirken, fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından yeni alımları tetikleyebileceği vurgulandı. ING, bu durumun aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengelediğine dikkat çekti.

Gümüş rekor tazeledi

Gümüş fiyatları ise ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Yılbaşından bu yana fiyatlar iki katından fazla artış gösterdi.

ETF girişleri ve yatırımcı iştahı güçlü

Gümüş destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin sürdüğü belirtilirken, yatırımcı ilgisinin yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. Bu durum, fiyatlardaki yükseliş trendini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.