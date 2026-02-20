Gümüşe alternatif: Güneş paneli üreticileri maliyet baskısıyla arayışa yöneldi

Sektör uzmanları, güneş paneli üreticilerinin özellikle Çin kaynaklı üretim fazlası nedeniyle zaten baskı altında olan kar marjlarını korumak için gümüşü bakır gibi alternatiflerle değiştirme çabalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Fotovoltaik sektör, toplam gümüş talebinin %17'si olan 196 milyon onsu oluşturuyor.

Heraeus analistlerine göre, güneş hücresi maliyetlerinin yüzde 30’unu gümüş pasta oluşturuyor. JK Renewables kıdemli danışmanı Derek Schnee, panel maliyetlerinin son 12 ayda yüzde 7-15 arttığını söyledi.

Rystad Energy'den Marius Mordal Bakke, "Bu yıl sektör genelinde daha geniş çaplı bir değişim bekliyoruz. Önde gelen üreticiler saf bakır metalizasyonuna ve hibrit gümüş-bakır pastalarına yönelecek" dedi.

Cherry Street Energy'den Ben Damiani, "ABD'de 450 watt'lık bir modül başına gümüş pasta maliyeti 2025 başında yaklaşık 5,22 dolardan bugün yaklaşık 17,65 dolara yükseldi" ifadelerini kullandı. Damiani’ye göre, yıllık 500 gigawatt üretim seviyesinde gümüşten bakıra geçiş küresel ölçekte yılda yaklaşık 15 milyar dolar tasarruf sağlayabilir. Ancak uzmanlar, gümüşün bakıra kıyasla daha yüksek elektrik iletkenliği nedeniyle geçişin teknik zorluklar içerdiğini vurguluyor.

Gümüşün metrik ton fiyatı 2,5 milyon dolara ulaşırken, bakır ton başına 12.823 dolardan işlem görüyor.

Çinli üretici LONGi, Nisan-Haziran döneminde baz metallere dayalı teknolojide seri üretime geçmeyi planlıyor.